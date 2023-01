Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Montag gegen 19.35 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Ludwigsburg ereignete. Eine 42 Jahre alte Suzuki-Lenkerin war gemeinsam mit ihrem 52-jährigen Beifahrer in der Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf dem linken der beiden Fahrspuren der Frankfurter Straße befand sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der kurz vor der Markgröninger Straße vermutlich einen Fahrstreifenwechsel durchführen wollte. Diese führte dazu, dass die 42-Jährige nach rechts ausweichen musste und in der Folge mit dem Mercedes eines 53-Jährigen und seines 42 Jahre alten Beifahrers zusammenstieß. Der Unbekannte, der einen silbernen Geländewagen mit Gießener Kennzeichen (GI-) lenkte, machte sich währenddessen aus dem Staub. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

