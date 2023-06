POL-RE: Dorsten: Kind bei Auffahrunfall an Autobahnauffahrt leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Auf der Halterner Straße ist am Mittwochmittag eine 67-jährige Autofahrerin verunglückt. Die Frau aus Oer-Erkenschwick war gegen 12.10 Uhr in Richtung Haltern am See unterwegs. In der Nähe des dortigen Waldhauses kam sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend kippte das Auto auf die Seite. Die ...

