Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firmengebäude - Computer und Werkzeuge entwendet

Bünde (ots)

(jd) Der Geschäftsführer eines Dienstleistungs-Unternehmens bemerkte am Montag (25.9.), gegen 17.00 Uhr, dass eine Tür seines Firmengebäudes an der Straße An den Büschen beschädigt war. Der Mann sah daraufhin im Gebäudeinneren nach und stellt fest, dass aus einem Lagerraum eine halbe Palette Handtuchpapier fehlte. Daraufhin ging er in die angrenzenden Büroräumlichkeiten und sah, dass insgesamt fünf Computer und sechs Bildschirme fehlten. In der Gerätelagerhalle fehlten zwei Industriesauger, ein Hochdruckreiniger und ein Hubwagen. Insgesamt liegt der der Wert des Diebesgutes bei rund 70.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im Bereich Bünde-Holsen an der genannten Anschrift etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

