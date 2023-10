Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vorfahrt missachtet - Drei Auto ineinandergeschoben

Vlotho (ots)

(jd) Ein 87-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen fuhr am Samstag (30.9.), um 9.55 Uhr mit seinem Mercedes auf der Dreierstraße in Richtung Detmolder Straße. An der dortigen Einmündung beabsichtigte er, seine Fahrt auf der Detmolder Straße in Richtung Exter fortzusetzen. Dort fuhr zeitgleich aus Bad Oeynhausen kommend ein 61-jähriger Düsseldorfer mit seinem VW. Es kam beim Abbiegen zum Zusammenstoß zwischen dem 87-Jährgen und dem vorfahrtsberechtigten Düsseldorfer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo er mit einem weiteren Mercedes zusammenstieß. Dieser wurde von einem 44-jährigen Mann aus Blaichbach gefahren. Er und seine Beifahrerin blieben ebenso unverletzt, wie der 87-Jährige. Der 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt im vierstelligen Bereich.

