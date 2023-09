Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Geldbörse in der Hauptstraße

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 22.09.2023, 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter die schwarze Ledergeldbörse der Geschädigten aus deren mitgeführten Umhängetasche entwendet. Die mögliche Tatörtlichkeit kann eingegrenzt werden. Es kommt entweder der NKD-Markt, der EuroShop oder die dazwischenliegende Hauptstraße in Zweibrücken in Betracht. In dem Geldbeutel befanden sich neben diversen Karten und Ausweisdokumenten auch Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300,- EUR. Wer in dem Zeitraum verdächtige Personen in den oben genannten Geschäften oder der Fußgängerzone wahrgenommen hat, wird gebeten dies bei der Polizeiinspektion in Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 - 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden. |pizw

