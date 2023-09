Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beschädigte Eingangstür bei der Tafel in Zweibrücken

Bild-Infos

Download

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 21.09.2023, 22:00 Uhr bis 22.09.2023, 11:10 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Eingangstür der Tafel in der Canadastraße in Zweibrücken erheblich beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 - 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell