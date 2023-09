Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Neustadt a.d.W. (ots)

Am heutigen Abend um 20:45 Uhr ereignete sich auf der BAB65, Fahrtrichtung Ludwigshafen, kurz vor der Abfahrt Neustadt-Süd ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Aus bislang unbekannter Ursache kam die alleinbeteiligte 18-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Raum Bad Dürkheim nach rechts von der Autobahn ab und überschlug sich mit ihrem Pkw auf dem angrenzenden Feld. Zur weiteren ärztlichen Untersuchung wurde die Fahrerin in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die rechte Fahrspur der BAB65 gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 4.000,- EUR. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich telefonisch unter 06323/9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell