POL-PDNR: Gullydeckel ausgehoben und entwendet

Neuwied (ots) - In der Zeit vom 16.05.23, 19:00 Uhr bis zum 17.05.2023, 07:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Bruchhausen, in der dortigen Grabenstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten, blauen Dacia Sandero. Dieser Pkw wurde erheblich beschädigt. Verkehrsunfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

