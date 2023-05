POL-PPWP: E-Scooter aus Fahrzeug geklaut

Kaiserslautern (ots) - Auf die Katalysatoren von Fahrzeugen hatten es Diebe erneut im Stadtgebiet abgesehen. Am Sonntag wurden der Polizei zwei solcher Diebstähle aus der Meuthstraße und Hummelstraße gemeldet. In der Meuthstraße traf es einen geparkten Audi A4 aus dem Landkreis Kusel. Der Pkw war hier in der Zeit von 0.30 bis 3.30 Uhr abgestellt. Als der Halter zu seinem Wagen zurückkam, musste er feststellen, dass ...

mehr