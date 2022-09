POL-Pforzheim: (Enzkeis) Bilfingen - Wohnung nach Brand unbewohnbar

Empfingen (ots) - Zu einem Brand kam es am Sonntag um 22.14 Uhr in einer Maschinenfabrik in Empfingen. Nach der Erstmeldung, dass eine Drehmaschine in Brand geraten ist, stellten die am Brandort eintreffenden Einsatzkräfte Rauchschwaden am Gebäude fest. Kurz vor Mitternacht gelang es der Feuerwehr den Brand abschließend zu löschen. Ein Mitarbeiter der Firma, welcher über leichte Beschwerden in der Lunge klagte, wurde ...

