POL-PPWP: Streit unter Mädchen eskaliert

Kaiserslautern (ots)

Zwischen zwei Mädchen ist es am Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Willy-Brandt-Platz gekommen. Die beiden 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen hatten offenbar schon seit einiger Zeit Streit miteinander. Sie verabredeten sich für den Nachmittag zu einem klärenden Gespräch. Dabei soll die 14-Jährige der Älteren an den Haaren gezogen haben und sie auf den Boden gestoßen haben. Die 16-Jährige schlug mit dem Kopf auf. Danach soll die Jüngere so lange auf ihre Kontrahentin eingeschlagen haben, bis diese kurz bewusstlos liegen blieb. Die 14-Jährige entfernte sich mit zwei Begleitern. Die 16-Jährige wurde von ihren Begleitern in ein Krankenhaus gebracht und erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei. Das Haus des Jugendrechts wird die weiteren Ermittlungen übernehmen. |elz

