Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verhinderte Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Trunkenheitsfahrten hat die Polizei am Sonntag im Stadtgebiet verhindert.

Gegen 5:50 Uhr wurde eine Streife in der Zollamtstraße auf einen Mann aufmerksam, der in seinem Auto saß. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen gab dieser an, Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit 0,49 Promille. Dem Mann wurde der Fahrtantritt untersagt und die Pkw-Schlüssel sowie der Führerschein präventiv abgenommen. Beides konnte er sich nüchtern ein paar Stunden später wieder abholen.

Gegen 6:30 Uhr hielt eine Streife einen 24-jährigen Mann ebenfalls in der Zollamtstraße an. Er war gerade dabei, einen E-Scooter zu aktivieren. Auch er hatte offensichtlich Alkohol konsumiert. Der Atemalkoholtest zeigte 0,8 Promille an. Der 24-Jährige musste seinen Weg nach Hause zu Fuß fortsetzen.

Zur gleichen Zeit wurden Polizeibeamte in der Eisenbahnstraße auf einen Mann aufmerksam, der ebenfalls gerade einen E-Scooter aktivieren wollte. Auch er war alkoholisiert und musste seinen Heimweg zu Fuß antreten.

Einem 19-jährigen Mann wurde in der Königstraße die Weiterfahrt untersagt. Beamte hielten ihn mit seinem Pkw gegen halb 7 an. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,18 Promille an. Da bei Fahranfängern und Fahrern bis 21 Jahren ein absolutes Alkoholverbot gilt, durfte der junge Mann nicht weiterfahren. Er parkte sein Auto und rief sich dann ein Taxi, um nach Hause zu kommen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell