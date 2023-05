Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bauzaun gestohlen - Fahrrad gefunden

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe haben von einem Anwesen in der Otterstraße einen Bauzaun gestohlen. Statt des Zauns stand am Freitagabend ein Damenfahrrad im Garten. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat die Bauzaundiebe gesehen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Fahrrad geben? Auf dem schwarzen Damenrad ist in goldgelber Schrift "BBF" und "Tourensport - Bikes with Passion" aufgeklebt. Der Drahtesel hat einen braunen Sattel und braune Lenkergriffe. Auf dem Gepäckträger ist ein Fahrradkorb montiert. Hinweise zu dem Diebstahl beziehungsweise dem Fahrrad nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell