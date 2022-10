Feuerwehr Düren

FW Düren: Fahrzeugbrand in der Wiesenstraße

Düren (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Feuerwehr Düren zu einem Fahrzeugbrand in die Wiesenstraße in den Ortsteil Birkesdorf alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Das Feuer des PKWs hatte bereits auf einen zweiten PKW übergegriffen, auch eine Hecke und ein nahestehender Container wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandbekämpfung wurde unmittelbar gestartet und es wurden weitere Kräfte zur Einsatzstelle alarmiert, da das Feuer drohte auf ein naheliegendes leerstehendes Gebäude überzugreifen. Die Brandbekämpfung führten sehr schnell zum Erfolg. Bereits nach kurzer Zeit konnte "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. Zum Abschluss wurde das Gebäude mit der Wärmebildkamera auf eventuelle Gutnester kontrolliert. Die Feuerwehr Düren war mit rund 30 Einsatzkräften ca. zwei Stunden im Einsatz.

