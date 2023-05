Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Weitere Katalysatoren gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Auf die Katalysatoren von Fahrzeugen hatten es Diebe erneut im Stadtgebiet abgesehen. Am Sonntag wurden der Polizei zwei solcher Diebstähle aus der Meuthstraße und Hummelstraße gemeldet.

In der Meuthstraße traf es einen geparkten Audi A4 aus dem Landkreis Kusel. Der Pkw war hier in der Zeit von 0.30 bis 3.30 Uhr abgestellt. Als der Halter zu seinem Wagen zurückkam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter in der Zwischenzeit den Katalysator mit Hilfe eines Schneidewerkzeugs abgetrennt hatten. Sachschaden: mehrere hundert Euro.

Die gleiche Überraschung erlebte auch der Besitzer eines Mercedes SLK in der Hummelstraße: Als er am frühen Sonntagabend zu seinem Auto kam, fehlte der Kat. Dieser war "sauber" entfernt worden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 10 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr. Der Pkw war in dieser Zeit in Höhe des Hauses Nummer 39 geparkt.

In beiden Fällen gibt es bislang keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 oder -2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

