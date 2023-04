Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim /Innenstadt: Unbekannte brechen in Gaststätte ein - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht des 28.04.2023 auf den 29.04.2023, in der Zeit von 21.30 Uhr bis 09.45 Uhr, brachen ein oder mehrere Unbekannte in eine im Quadrat B 2 befindliche Gaststätte ein. Hierzu hebelten die oder der Unbekannte zunächst ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Im weiteren Verlauf brachen die oder der Einbrecher die Kasse auf. Reiche Beute war jedoch nicht zu machen. Die oder der Unbekannte entwendete lediglich ca. 12,- Euro. Des Weiteren wurden ein I-Pad und ein Tablet im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch die EG Eigentum geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten Kontakt mit der Kriminaldirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, oder dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/77769-0, aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell