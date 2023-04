Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Allzu forscher Vierbeiner auf Abwegen - Hunderettung am Heidelberger Schloss

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend gegen 21.00 Uhr meldete ein Hundehalter über Notruf, dass sein Hund am Heidelberger Schloss zunächst eine Mauer hinuntergefallen und dann in einen Schacht gestürzt sei. Vor Ort versuchten die Beamten des Polizeirevieres Heidelberg-Mitte gemeinsam mit der Feuerwehr, den Vierbeiner aus dem ca. 12 Meter tiefen Schacht zu befreien. Dies gestaltete sich anfangs schwierig, da sich zwischen den Rettern und dem Tier ein verschlossenes Eisentor befand. Glücklicherweise verfügten die Beamten über einen Generalschlüssel, mit dem das Tor geöffnet werden konnte. Nach dem ersten glücklichen Wiedersehen zwischen Hund und Halter steuerten die beiden sofort die nächste Tierklinik an, um sicherzustellen, dass beim Sturz keine schwerwiegenden Verletzungen entstanden waren.

