LPI-NDH: Beim Überholen kollidiert

Werther (ots) - Eine 15-jährige Mopedfahrerin war gestern Abend, gegen 18.20 Uhr, mit ihrem Moped auf der Wolkramshäuser Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. In einer Kurve kam sie nach rechts von der Straße ab und stürzte. Die Jugendliche zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

