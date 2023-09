Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B 10 - Verkehrsunfall artet aus

Annweiler (ots)

Am Montagnachmittag, den 11.09.23, fuhr ein grauer Mercedes Vito auf der B 10 von Wilgartswiesen kommend in Richtung Landau. Gegen 17:45 Uhr überholte ihn in Höhe des Parkplatzes "Rinnthal" ein roter Mini trotz Überholverbotes und aufgezeichneter Sperrfläche. Beim Einscheren kam es sodann zur Berührung der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Nachdem die beiden Unfallbeteiligten angehalten hatten, entwickelte sich ein heftiges Wortgefecht. In dessen Verlauf beleidigte der Fahrer des Mercedes den Minifahrer mehrmals, trat gegen dessen Auto und schlug letztendlich auch auf den Fahrer des Mini´s ein. Dieser erlitt hierbei Verletzungen, welche nachträglich ärztlich versorgt werden mussten.

Wer Beobachtungen zum Unfallhergang und zu den beschriebenen Ausschreitungen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06436/9646-2519 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell