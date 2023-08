Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Falsche Fünfziger - Bundespolizei stellt 8700,00 EUR Falschgeld sicher

Siegen (ots)

Am 29.08.2023 gegen 13:30 Uhr stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei in Siegen nach einem Zeugenhinweis diverse gefälschte Banknoten sicher.

Dienstag Nachmittag teilte eine Reinigungskraft der Deutschen Bahn AG den Beamten mit, dass sich an einem DB Parkplatz in einem Umschlag mehrere 50 EUR Banknoten befänden. Vor Ort stellte die Streife fest, dass es sich dabei um insgesamt -174- gefälschte 50 EUR Banknoten handelte, die sich in einem Briefkuvert befanden. Die Bundespolizisten stellten das Falschgeld mit einer Gesamtsumme von 8700,00 EUR sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Geldfälschung ein. Weitere Ermittlungen dauern an.

