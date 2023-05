Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Wieder Einbruch in Zulassungsstelle - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Fenster im Erdgeschoss wuchteten in der Nacht zum Mittwoch bislang unbekannte Täter auf und verschafften sich so Zugang zu dem Empfangsbereich der Zulassungsstelle der Außenstelle Sinsheim in der Muthstraße.

Den dortigen Tresor brachen die Einbrecher brachial auf und ließen Bargeld in Höhe von ca. achttausend Euro, sowie Blankodokumente (Zulassungsbescheinigungen Teil 1 und 2), HU/Kennzeichen, Plaketten und Zulassungsstempel mitgehen.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Recherchen ereignete sich der Einbruch in der Nacht zum Mittwoch zwischen 0 und 1 Uhr. In welcher Höhe dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Sachschaden entstand, ist aktuell noch nicht bekannt und ebenfalls Gegenstand der polizeilichen Überprüfungen.

Erst in der vergangenen Woche kam es ebenfalls zu einem Einbruch in der Sinsheimer Zulassungsstelle. Ob ggfs. ein Tatzusammenhang besteht, wird geklärt.

Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell