POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Amt für Immobilienwirtschaft - Zeugen gesucht!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Diebstagabend gegen 20:45 Uhr wurde am Bahnhof ein E-Rollerfahrer von einem Unbekannten angesprochen und anschließend vom E-Roller geschubst. Dieser ging dann mit dem E-Roller in die Clementine-Bassermann-Straße flüchtig. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: ca. ...

mehr