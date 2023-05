Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelber-Boxberg: 54-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg-Boxberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 54 Jahre alten Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Dienstagabend in Tötungsabsicht einen 37 Jahre alten Mann mit einem Messer verletzt zu haben.

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr griff der Beschuldigte den Geschädigten unvermittelt mit Faustschlägen vor einem Gebäudekomplex auf dem Boxbergring an. In der Folge stach der Tatverdächtige mehrfach mit einem Messer auf den Geschädigten ein und flüchtete sodann. Der 37-jährige Mann konnte sich in seiner Wohnung in Sicherheit bringen und verständigte den Rettungsdienst. Er erlitt multiple Stichwunden im Bereich des Oberkörpers, der Arme und des Gesichts durch die er lebensgefährlich verletzt wurde und notoperiert werden musste. Es besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der Beschuldigte konnte in seiner Wohnung nahe dem Tatort vorläufig festgenommen werden.

Am 24.05.2023 erließ die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Fachdezernats für Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu den Hintergründen der Tat dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell