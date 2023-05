Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis - Vom E-Roller geschubst und anschließend Fahrzeug geklaut - Zeugen gesucht!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Diebstagabend gegen 20:45 Uhr wurde am Bahnhof ein E-Rollerfahrer von einem Unbekannten angesprochen und anschließend vom E-Roller geschubst. Dieser ging dann mit dem E-Roller in die Clementine-Bassermann-Straße flüchtig.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20-30 Jahre alt, 180 cm groß, dunkler Pullover und Kappe.

Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des E-Rollers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202 288-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell