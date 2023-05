Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 79-jähriger gefährdet Verkehrsteilnehmer

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 00:10 Uhr wurde ein Zeuge auf einen Autofahrer aufmerksam, welcher auf der L 723 in Fahrtrichtung Reilingen in extremen Schlangenlinien fuhr und mehrere rotanzeigende Ampeln übersah.

Der Fahrer lenkte während der Fahrt mehrfach seinen Pkw in den Gegenverkehr und gefährdete hierbei andere Verkehrsteilnehmer, woraufhin der Zeuge die Polizei verständigte.

Bei der daraufhin in die Wege geleiteten Verkehrskontrolle konnte die Streifenwagenbesatzung frisch entstandene Schäden am Fahrzeug feststellen. Woher diese allerdings stammen, konnte der Nissan-Fahrer nicht beantworten.

Der 79-jährige war nicht alkoholisiert.

Der 79-jährige Fahrer muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Zeugen, die Hinweise geben können bzw. selbst von dem Nissan-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel: 06205 / 2860-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell