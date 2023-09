Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrradunfall führt zu Zahnverlust

Kirrweiler (Pfalz) (ots)

Am gestrigen Montag (11.09.2023) gegen 08:30 Uhr beabsichtigte ein Pkw-Führer, aus seinem Grundstück in Kirrweiler über einen Gehweg auf die Hauptstraße in Richtung Maikammer einzufahren. Ein auf dem Gehweg heranfahrender Radfahrer erkannte den herausfahrenden Pkw zu spät, verlor bei einer Vollbremsung die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte über den Fahrradlenker mit dem Gesicht auf die Motorhaube des Pkw.

Der Fahrradfahrer trug keinen Helm, erlitt eine Platzwunde und verlor einen Zahn, weshalb er sich in medizinische Behandlung begeben musste.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell