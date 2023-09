POL-PDLD: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Kandel (ots) - Montagmorgen meldete ein 65-jähriger Mann aus Kandel, dass seine Fahrzeugreifen am Wochenende in der Schillerstraße zerstochen wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Pressestelle Telefon: ...

