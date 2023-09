Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Erneuter Motorradunfall im Wellbachtal

Annweiler (ots)

Am 11.09.23 befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Impflingen gegen 15:00 Uhr das Wellbachtal aus Richtung Hofstätten kommend nach Johanniskreuz. In einer langgezogenen, ansteigenden Linkskurve kam dieser mit seiner 1000-er Aprilia nach rechts von der Fahrbahn ab und schlug mit seinem Vorderreifen in den Bordstein ein.

Beim anschließenden Sturz zog sich der alleinbeteiligte Kradfahrer schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden. An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Laut Polizei Annweiler liegt hier die Unfallursache der nicht angepassten Geschwindigkeit zu Grunde.

