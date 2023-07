Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sachbeschädigung an der Bestuhlung eines Cafés

Brakel (ots)

In der Nacht von Freitag, den 28.07.2023, auf Samstag, den 29.07.2023, verwüsteten unbekannte Täter die Außengastronomie eines Cafés in Brakel am Hanekamp. An der Bestuhlung entstand ein Sachschaden im mittelern dreistelligen Bereich. Wer Hinweise zu den Randalierern geben kann, teilt diese bitte der Polizei Höxter, unter 05271/962-0 mit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell