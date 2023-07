Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim gesucht

Höxter (ots)

Bei Ermittlungen nach einem Einbruch in der Höxteraner Ortschaft Stahle sucht das Kriminalkommissariat der Polizei Höxter Zeugen.

Dieser ereignete sich zwischen Samstagnachmittag, 22.07.2023, um 16:00 Uhr und Sonntagmorgen, 23.07.2023, um 10:30 Uhr in das am Sportplatz befindliche Vereinsheim. Hierbei drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Objekt ein, brachen anschließend alle im Gebäude befindlichen Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aufgrund der gewaltsamen Vorgehensweise kann von einem hohen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich ausgegangen werden.

Das zuständige Kriminalkommissariat fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Stahle festgestellt oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

