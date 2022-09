Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl in Tankstelle und Modepark mit anschließender Täterfestnahme und Vorführung am 21.09.2022

Völklingen (ots)

Am Dienstag, den 20.09.2022 gegen 13:08 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Diebstahl einer Flasche mit Alkohol aus einer Tankstelle in der Karolingerstraße in 66333 Völklingen gemeldet, bei dem zwei weibliche Täterinnen fußläufig flüchten würden. Die Beamten der Polizeiinspektion Völklingen konnten bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort die Videoaufzeichnungen sichten und so die Personenbeschreibung an die fahndenden Streifen weitergeben. Die beiden Täterinnen konnten, nach einer erneuten Sichtung der Mitarbeiterin, im Bereich der Saarbrücker Straße in Völklingen festgestellt und festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung der mitgeführten Taschen konnte, neben der Flasche mit Alkohol, noch weiteres Diebesgut festgestellt werden. Nach Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Diebesgut aus dem Modepark in Völklingen stammte, darunter Kleidung, Schmuck und ein Tablet. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 900EUR belaufen. Die beiden Täterinnen im Alter von 17 und 18 Jahren wurden zu hiesiger Dienststelle verbracht und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 21.09.2022 beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt. Bis zum Zeitpunkt der Vorführung wurden diese dem Gewahrsam zugeführt. Eine der beiden Täterinnen hat keinen festen Wohnsitz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell