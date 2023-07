Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Täter nach Raubdelikt gefasst

Höxter (ots)

Nachdem ein Täter geflüchtet ist, konnte er im Rahmen der schnell eingeleiteten Fahndung durch Polizeibeamte der Höxteraner Wache festgenommen werden.

Der vorausgegangene Ladendiebstahl ereignete sich am Mittwochnachmittag, 26.07.2023, gegen 14:55 Uhr in einem Höxteraner Supermarkt an der Brenkhäuser Straße. Ein 28-jähriger Höxteraner verließ mit einer Packung Fleisch den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Nachdem er anschließend durch das Personal des Verbrauchermarktes angesprochen wurde, versetzte er einem 28-jährigen Mitarbeiter einen Kopfstoß und flüchtete Richtung Innenstadt. Der Angestellte wurde hierdurch leicht verletzt.

Der Täter konnte anschließend durch die Besatzung eines Streifenwagens im Bereich des Bahnhofs entdeckt und angehalten werden. Da die Tatbeute bei ihm aufgefunden wurde, wurde er anschließend vorläufig festgenommen und zur Wache Höxter gebracht. Dort wurde ihm durch einen Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er, nach Rücksprache mit dem diensthabenden Staatsanwalt, entlassen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. /buc

