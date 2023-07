Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Warburg (ots)

Bei Ermittlungen nach mehreren gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr und gemeinschädlichen Sachbeschädigungen sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen.

Diese ereigneten sich am frühen Dienstagmorgen, 25.07.2023, zwischen 01:00 und 03:45 Uhr in der Warburger Ortschaft Rimbeck. Dort rissen bisher unbekannte Täter insgesamt sieben Straßen- und Verkehrsschilder im Bereich der Ossendorfer Straße und des Diemelwegs aus ihrer Verankerung und stellten sie an anderer Stelle wieder auf. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der Vorgehensweise mehrere Personen an den Taten beteiligt gewesen sind.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Rimbeck gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

