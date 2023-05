Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach Mitternacht an der Kreuzung K 1077/B 464. Eine 18-Jährige fuhr in ihrem Nissan auf der K 1077 von Ehningen kommend in Richtung Böblingen und war im Begriff an der sogenannten Tierheimkreuzung nach links in die Schickardstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich einen entgegenkommenden 70-Jährigen VW-Lenker, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

