Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchte Einbrüche

Speyer (ots)

Zwischen dem 20.02.2023, 21:00 Uhr und dem 21.02.2023, 08:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Gewerbeimmobilie in der Oberen Langgasse aufzuhebeln und dadurch in die Räumlichkeiten einzudringen. Die Eingangstür konnte trotz massiver Gewalteinwirkung nicht geöffnet werden.

Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es am Klipfelstor in ein Mehrfamilienhaus. Hier konnten durch eine Anwohnerin Hebelspuren an der Eingangstür festgestellt werden. Als Tatzeit wurde der Zeitraum zwischen dem 20.02.2023, 19:30 Uhr bis 21.02.2023, 15:58 Uhr benannt.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

