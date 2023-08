POL-HA: Mädchen läuft unvermittelt auf die Straße

Hagen-Hohenlimburg (ots) - In der Wiesenstraße hörte eine 39-Jährige am Donnerstag (10.08.) gegen 3.30 Uhr ein deutliches Knacken und wurde davon wach. Als sie zu dem Balkon ihrer Wohnung ging und den Vorhang zur Seite schob, sah sie eine Person auf diesem stehen. Plötzlich sprang der Mann von dem Balkon in die Tiefe und entfernte sich in unbekannte Richtung. Es ist zu vermuten, dass der unbekannte Täter über ein ...

