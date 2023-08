Polizei Hagen

POL-HA: Frau überrascht Einbrecher

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Wiesenstraße hörte eine 39-Jährige am Donnerstag (10.08.) gegen 3.30 Uhr ein deutliches Knacken und wurde davon wach. Als sie zu dem Balkon ihrer Wohnung ging und den Vorhang zur Seite schob, sah sie eine Person auf diesem stehen. Plötzlich sprang der Mann von dem Balkon in die Tiefe und entfernte sich in unbekannte Richtung. Es ist zu vermuten, dass der unbekannte Täter über ein Fallrohr auf den etwa in vier Metern Höhe liegenden Balkon kletterte. Anschließend versuchte er die Balkontür aufzuhebeln und schreckte so die 39-Jährige und ihren 42-jährigen Mann auf. Eine Fahndung im Nahbereich nach der Person durch die Polizei blieb erfolglos. Der Mann ist etwa 175 - 180 cm groß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell