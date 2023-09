Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht - Lemberger Straße

Pirmasens (ots)

Am Freitag, gegen 20:40 Uhr, befuhr ein roter Toyota die Lemberger Straße in Pirmasens in Fahrtrichtung Stadtmitte. In Höhe der Einmündung Emmichstraße kam diesem ein bislang unbekannter Pkw entgegen, welcher nach Angaben des Geschädigten gegen das Rechtsfahrgebot verstieß. Es kam zum Zusammenstoß der linken Außenspiegel. Der Fahrer des unbekannten Pkw entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Derzeit gibt es keine Hinweise zu dem Unfallverursacher.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

