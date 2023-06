Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin gestürzt

Arnstadt (ots)

Eine 50-jährige Fahrradfahrerin befuhr gestern Nachmittag die Gothaer Straße in Richtung Bärwinkelstraße. In dem dort befindlichen Kreuzungsbereich verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrrad, überschlug sich und kam zu Fall. Dabei verletzte sich die 50-Jährige und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.(jd)

