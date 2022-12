Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Schlägerei und eingeworfene Scheibe am "Bahnhöfle"

Freiburg (ots)

Am Morgen des 25.12.2022 kam es zwischen 02:15 Uhr und 04:35 Uhr zu mehreren Polizeieinsätzen in der Eisenbahnstraße vor der Gaststätte "Bahnhöfle" und am Bahnhofsvorplatz im Ortsteil Wyhlen. Mehrere Anrufer meldeten hier eine größere Schlägerei. Vor Ort wurden ca. 50, teils stark alkoholisierte, Personen angetroffen. Die Polizei nahm mehrere Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung auf. Des Weiteren wurde die verglaste Eingangstüre der Gaststätte "Bahnhöfle" beschädigt. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen bittet Zeugen der Sachbeschädigung, die bislang noch keinen Kontakt mit den vor Ort anwesenden Polizisten hatten, sich unter der Tel.:07624-98900, zu melden.

gk

