Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Versuchter Einbruch auf Baustelle

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum Donnerstag 17:00 Uhr bis Freitag 18:00 Uhr Zugang zur Baustelle beim Sportplatz, Solvaystraße, in Wyhlen. Hier wurde versucht in mehrere Baucontainer einzubrechen, was aber misslang.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten sich beim Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel.:07624 98900, zu melden.

gkl

SK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell