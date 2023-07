Ulm (ots) - Wie der Polizei mitgeteilt wurde, waren zwischen Freitag und Sonntag Vandalen in der Biberacher Straße unterwegs. An einem Schaukasten und an mehreren Stellen der Fassade sowie an Mauern wurden Buchstaben und Zahlen mit schwarzer Sprühfarbe aufgebracht. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Der ...

