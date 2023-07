Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Schaden durch Schmierer

Wegen Sachbeschädigungen ermittelt seit Montag die Polizei in Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, waren zwischen Freitag und Sonntag Vandalen in der Biberacher Straße unterwegs. An einem Schaukasten und an mehreren Stellen der Fassade sowie an Mauern wurden Buchstaben und Zahlen mit schwarzer Sprühfarbe aufgebracht. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Der Polizeiposten Bad Schussenried (Tel. 07583/942020) ermittelt jetzt, um die Verursacher zu finden.

Hinweis der Polizei: Illegale Graffiti sind eine Straftat - Sprayer haften 30 Jahre für den Schaden.

Illegale Graffiti bleiben ein teures Vergnügen. Der oder die Sprayer machen sich nicht nur strafbar, sondern verantworten schnell einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Wer mit 16 Jahren beim illegalen Sprayen erwischt wird, läuft Gefahr, bis zu seinem 46. Lebensjahr dafür zur Kasse gebeten zu werden. Denn die zivilrechtlichen Ansprüche des Geschädigten gegenüber dem Täter gelten 30 Jahre lang. Bei illegalen Graffiti läuft eben "nicht alles wie geschmiert". Davon können sich Kinder und Jugendliche im Internet unter www.polizeifürdich.de überzeugen. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell