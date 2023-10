Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Glückliches Ende bei der Suche nach vermisster Seniorin

Hennef (ots)

Gegen 14:00 Uhr meldete sich am Dienstag (03. Oktober) ein 60-jähriger Hennefer bei der Polizei, weil seine 89-jährige Mutter unbemerkt ihr Haus verlassen hatte und er sie nicht mehr finden konnte. Der 60-Jährige erklärte den Polizisten, dass seine Mutter aufgrund ihres Alters schnell die Orientierung verlieren würde. Alle verfügbaren Streifenwagen begaben sich umgehend in die Fahndung nach der vermissten Frau. Da die Absuche im Wohnumfeld ohne Ergebnis verlief, wurden Bus- und Taxibetriebe ebenfalls in die Fahndung involviert. Zudem wurden ein Hundeführer mit seinem Flächenspürhund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Auch Ermittlungen in umliegenden Krankenhäusern blieben ohne Erfolg. Die Feuerwehr suchte Hanglagen mit einer Drohne ab. Gegen 18:45 Uhr kam dann die erlösende Meldung: Ein Zeuge teilte den Polizeibeamten mit, dass seine Freundin am Nachmittag eine ältere Frau auf deren Bitte hin im Auto mit nach Hennef-Bödingen genommen habe. Die hilfsbereite Frau führte daraufhin die Beamten zu der Straße "Auf dem Driesch", wo sie die Seniorin abgesetzt hatte. Dort sei die 89-Jährige in ein Haus gegangen. Polizisten durchsuchten die entsprechende Immobilie, die derzeit unbewohnt ist. Darin fanden sie die Vermisste. Sie war offensichtlich gestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell