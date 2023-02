POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Jugendverkehrsschule Mühlacker startet in die Saison 2023

Neubulach (ots) - Alkoholische Beeinflussung könnte der Grund dafür gewesen sein, dass ein betrunkener Pkw-Lenker am frühen Freitagmorgen in ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug fuhr. Ein 21-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Freitagmorgen gegen 00.10 Uhr die Straße "Im Seitzental" von Neubulach kommend in Richtung Talmühle. Offenbar aufgrund seiner ...

