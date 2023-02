Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gedenktag der Bombardierung Pforzheims: Versammlungen und Aufzüge zum 78. Jahrestag

Pforzheim (ots)

Das Polizeipräsidium Pforzheim zieht ein positives Fazit hinsichtlich des Verlaufs der Veranstaltungen zum 78. Jahrestag der Bombardierung Pforzheims. Die angemeldeten Versammlungen verliefen insgesamt friedlich und störungsfrei.

Auf dem Hauptfriedhof fand anlässlich des Jahrestages die offizielle Gedenkfeier statt, welche von rund 150 Personen besucht wurde.

In der Bahnhofstraße begann gegen 17:00 Uhr die erste Versammlung mit einer Auftaktkundgebung und anschließendem Aufzug, der mit einer Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz endete. Gegen 18:00 Uhr wurde diese Versammlung, an der rund 200 Personen teilnahmen, ohne Zwischenfälle beendet.

Für 17:30 Uhr war eine weitere Versammlung angemeldet, zu der sich rund 200 Personen am Hauptbahnhof einfanden. Im Anschluss an die Auftaktkundgebung hätte sich ein Aufzug in Richtung Wartberg anschließen sollen. Allerdings waren einige Teilnehmer vermummt, zum Teil wurden auch Quarzhandschuhe angelegt. Weiterhin wurden die versammlungsrechtlichen Auflagen nicht beachtet. Nachdem die Polizeibeamten konsequent einforderten, dass die Auflagen als Voraussetzung für den Beginn des Aufzugs eingehalten werden, erklärte der Versammlungsleiter kurzfristig die Versammlung für beendet. In der Folge liefen weiterhin rund 200 Personen in mehreren Gruppen in Richtung Wartberg. Dort versammelten sie sich teilweise im Bereich der Polizeiabsperrungen, einige von ihnen bildeten eine Spontanversammlung unterhalb des Wartbergplateaus. Mit Ausnahme von vereinzeltem Abfeuern von Pyrotechnik verhielten sich die Personen insgesamt friedlich.

Ab 19:45 Uhr entzündeten rund 40 Teilnehmer der angemeldeten Versammlung auf dem Wartbergplateau Fackeln. Die Versammlung endete gegen 20:15 Uhr.

Bei der Kundgebung der Stadt Pforzheim in Form eines Lichtermeers auf dem Marktplatz hatten sich ab 18:30 Uhr mit rund 400 Personen die mit Abstand meisten Teilnehmer eingefunden. Das Lichtermeer endete um 20:15 Uhr.

"Unser Ziel war es, allen Versammlungen einen friedlichen und ordnungsgemäßen Verlauf zu gewährleisten. Das ist uns gelungen. Mit unserer konsequenten Strategie waren wir richtig aufgestellt, unsere Einsatzmaßnahmen sind aufgegangen.", resümiert der Einsatzleiter, Leitender Polizeidirektor Andreas Bjedov.

