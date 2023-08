Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf!

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Bislang unbekannte Täter legten am 15. August 2023 gegen 14:45 Uhr eine Betonplatte auf die Schienenköpfe der Bahnstrecke Mundenheim (Ludwigshafen am Rhein) - Rheingönheim (Ludwigshafen am Rhein) im Bereich der Wattstraße. Im Anschluss war die Bahnstrecke von 14:41 Uhr bis 14:53 Uhr gesperrt. Dies hatte eine Verspätung von fünf Zügen mit insgesamt 72 Minuten zur Folge. Weiterhin erfolgten zwei Teilausfälle.

Ein Ermittlungsverfahren gegen die bislang unbekannten Täter wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde eingeleitet.

Sollten Sie Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt haben, melden sie sich bitte bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell