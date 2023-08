Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Glück im Unglück

Contwig (ots)

Am 3. August 2023 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern gegen 21:50 Uhr seitens der Notfallleitstelle Karlsruhe darüber informiert, dass sich am Haltepunkt Stambach bei Contwig eine Person, liegend, in den Gleisen befand. Aufgrund dessen wurde unverzüglich eine Streckensperrung veranlasst. Zeitgleich wurde die nahegelegene Polizeiinspektion Zweibrücken sowie ein Rettungswagen über den Vorfall informiert und verlegten zeitgleich mit einer Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zum Ereignisort. Eine Streife der Landespolizei sowie der alarmierte Rettungswagen waren als Erstes am Ereignisort und konnten die Person aus dem Gleisbereich retten sowie die ersten Maßnahmen veranlassen. Der 62- jährige Mann war stark alkoholisiert und musste durch den RTW ins Nardini-Klinikum Zweibrücken verbracht werden. Ein im Nachgang durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille Atemalkohol. Auf Nachfrage gab der Verunfallte an, dass er versehentlich in den Gleisbereich gestürzt war. Hier bleibt zu erwähnen, dass die Züge in diesem Bereich aufgrund der aktuellen Witterungslage mit maximal 50 km/h fahren. So hatte der Triebfahrzeugführer die Möglichkeit die Person frühzeitig zu erkennen, eine Schnellbremsung einzuleiten und schlimmeres zu verhindern.

Aufgrund der Streckensperrung von 21:53 Uhr bis 22:34 Uhr kam es insgesamt zu 84 Verspätungsminuten, wovon zwei Züge betroffen waren.

Gegen den 62-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell