Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Kurioser Diebstahl am Mainzer Hauptbahnhof

Mainz (ots)

Am Samstag, dem 30. Juli 2023 wurde das Bundespolizeirevier Mainz über eine Diebstahlshandlung in einer Drogerie am Hauptbahnhof in Mainz informiert. Eine Streife wurde zur Aufklärung des Sachverhalts entsendet. Der dort tätige Ladendetektiv stellte eine 14-jährige Deutsche fest, die ein Kosmetikprodukt aus den Regalen nahm und die Drogerie verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Das kuriose an dem Sachverhalt war, dass die 66-jährige Großmutter die in Begleitung der 14-jährigen war, versuchte die Tat zu vertuschen, in dem sie sich gezielt vor die Überwachungskamera stellte und so versuchte die Handlung der Enkelin zu verdecken.

Gegen die beiden Diebinnen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl sowie Beihilfe zum Diebstahl eingeleitet. Des Weiteren wurde der 14-jährigen seitens der Drogerie Hausverbot erteilt.

