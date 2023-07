Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle in Mainz

Mainz (ots)

Am 29. Juli 2023 wurden durch das Bundespolizeirevier Mainz gleich zwei Haftbefehle am Mainzer Hauptbahnhof (HBF) vollstreckt.

So wurde am Samstagmorgen gegen 3:30 Uhr ein 35-jähriger Deutscher, laut schreiend, am HBF Mainz auffällig. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass gegen den Polizeipflichtigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort bestand. Hiernach hätte der junge Mann eine Geldstrafe in Höhe von 1600,00 EUR entrichten müssen. Da er den besagten Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 16 Tagen in die JVA Rohrbach verbracht. Weiterhin wurden bei ihm noch 1,2 Gramm Kokain sowie 1,1 Gramm Marihuana festgestellt, weshalb zusätzliche Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

Außerdem wurde gegen 23:00 Uhr ein 23-jähriger Rumäne einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den jungen Mann ein europäischer Haftbefehl bestand, da der Polizeipflichtige im Jahr 2018 mit einer gefälschten Fahrerlaubnis im Straßenverkehr in Rumänien unterwegs war. Durch den diensthabenden Richter des AG Alzey wurde entschieden, dass der Polizeipflichtige bis zur Entscheidung des OLG Koblenz über eine mögliche Auslieferung nach Rumänien, zur Verbüßung der Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten, in die JVA Rohrbach zu verbringen ist.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell